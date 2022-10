Carboni ‘lanciato’ da Lukaku: le ultime in vista di Bayern Monaco-Inter – SM

Carboni si candida quasi a sorpresa per una maglia da titolare in Bayern Monaco-Inter. Il motivo non è legato solo alle condizioni di Lukaku, la cui situazione andrà monitorata più in là. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi lavora già al lancio di una nuova coppia

EMERGENZA IN ATTACCO – Lo stop di Romelu Lukaku (vedi comunicato) non è grave ma salterà sicuramente le trasferte in casa del Bayern Monaco e della Juventus, in programma nel weekend. Nuovi controlli sono previsti a inizio settimana prossima per capire se potrà rientrare prima della sosta. Molto probabilmente, però, l’attaccante belga si rivedrà in maglia nerazzurra solo nel 2023. A riportarlo è Sport Mediaset, che fa il punto sull’attacco dell’Inter in vista della trasferta in Germania. Solo allenamento in palestra per Edin Dzeko, che quasi sicuramente andrà in panchina. Probabile che con Joaquin Correa giochi il classe 2005 Valentin Carboni, riaggregato alla Prima Squadra vista l’emergenza. Per non rischiare nemmeno Lautaro Martinez, diffidato, l’assenza di Lukaku porta Simone Inzaghi a ragionare sull’esordio del giovanissimo Carboni. Qualche indicazioni in più potrebbe darla lo stesso Inzaghi in conferenza stampa.