VIDEO – Lukaku, risentimento muscolare in Inter Sampdoria: il momento

Nuovo infortunio per Romelu Lukaku, costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare occorsogli nel corso di Inter-Sampdoria.

MOMENTO – DAZN ha pubblicato il video del momento in cui è occorso il risentimento muscolare a Romelu Lukaku nel corso del match tra Inter e Sampdoria. A seguire il filmato pubblicato tramite l’account Twitter della piattaforma di streaming di eventi sportivi.

Non c’è pace per Romelu Lukaku: di nuovo out per le sfide contro il Bayern e la Juve ❌

🎥 Ecco il momento in cui ha accusato il risentimento muscolare #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/CyeWefJOIb

— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 31, 2022