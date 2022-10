Sabatini: «Juventus, situazione infortuni strana. Non solo sfortuna o errori»

Sandro Sabatini commenta la situazione infortuni in casa Juventus in vista della sfida contro l’Inter. Sabatini si dice stupito dalla mole di infortuni che ha colpito della Juventus, e non pensa sia solo sfortuna o una serie di errori dei medici bianconeri

SITUAZIONE INSPIEGABILE – Così parla Sandro Sabatini della situazione infortuni in casa Juventus. A pochi giorni dalla sfida contro l’Inter, i bianconeri sono funestati dagli infortuni, che ne stanno decimando la rosa: «Non so cosa ci sia dietro questi infortuni. Mi rifiuto di pensare che si tratti di sfortuna o una serie di errori. Si tratta di professionisti che non possono collezionare cosi tanti errori. Va fatta chiarezza perché cosi ci rimettono molti, tra cui i giocatori e anche l’allenatore. Chiellini aveva sempre un infortunio a stagione, poi ci sono i trentacinquenni senza nemmeno un raffreddore. Di Maria ha gli stessi problemi che aveva al PSG, il Pogba degli ultimi anni è un giocatore con un sacco di problemi. Il nuovo stop probabilmente è dovuto anche alla fretta di voler rientrare per il Mondiale. Non si poteva fare qualche visita di controllo in più? Anche il caso di Chiesa è particolare: è un giocatore che ha subito un infortunio tremendo e ha avuto un’operazione complicata, ma altri che hanno avuto lo stesso problema sono rientrati dopo 8 mesi…Chiesa è fermo da 10. All’interno della Juventus sono sicuro ci sia la ricerca di una motivazione precisa». Così Sandro Sabatini sulla questione infortuni in casa Juventus.