Calhanoglu manca e Asllani soffre, Inter orfana all’Anoeta − CdS

L’Inter ha pareggiato contro la Real Sociedad all’esordio in Champions League. L’1-1 alla fine è un buon punto, Calhanoglu manca e Asllani soffre parecchio

MANCANZA − L’Inter orfana della regia di Calhanoglu soffre tanto all’Anoeta contro la Real Sociedad. Per 60′ i nerazzurri non si vedono, assaliti dall’aggressione basca che è asfissiante. L’assenza del turco è evidente, manca la gestione del pallone e la personalità nel trattarlo in determinati frangenti della partita. Il giovane Asllani, alla prima da titolare quest’anno, non riesce a sostituirlo in maniera positiva. Soffre il pressing della Real Sociedad e non riesce mai a imbastire azioni da gioco. Il turco si spera di recuperarlo contro l’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia