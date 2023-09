Real Sociedad-Inter, Arnautovic insufficiente, Sommer da 7,5: le pagelle – TS

In Real Sociedad-Inter abbiamo visto i nerazzurri sotto tono e diversi dal solito. TuttoSport esprime il proprio giudizio: tra i flop della gara di Champions League Arnautovic, top Sommer.

PAGELLE – Real Sociedad-Inter non è stata certo la partita d’esordio in Champions League che ci si aspettava dalla squadra di Simone Inzaghi. Soprattutto dopo quanto fatto vedere in campionato e il derby vinto con scioltezza contro il Milan. Nella gara di San Sebastiàn molte cose non funzionano nel modo giusto, una fra tutti Alessandro Bastoni, che sembra irriconoscibile per tutto il primo tempo. A lui l’edizione odierna di TuttoSport assegna 4 come voto in pagella, il più basso di tutti insieme a quello dato a Marko Arnautovic. Prima chance da titolare sprecata dall’austriaco che in campo appare svogliato e senza forza. Anche a centrocampo qualcosa sembra non funzionare: Kristjan Asllani prova a ripetere le gesta dell’assenza Hakan Calhanoglu ma invano: 5 per lui. Solo mezzo punto in più, invece, per Dumfries, Barella e Mkhitaryan. La sufficienza la prendono solo De Vrij e Acerbi. Mentre un 6,5 lo merita Lautaro Martinez, che pur essendo assente per gran parte di Real Sociedad-Inter, sul finale di risveglia e regala il pareggio ai nerazzurri. Idem per Thuram, che quando spinge e accende la gara. Anche Carlos Augusto viene premiato con un 6,5: la sua prima da titolare non delude. Premiato con un 7,5. invece, Sommer: senza di lui i nerazzurri avrebbero subito molto di più e non sarebbero riusciti nell’impresa del pareggio. Inzaghi riesce comunque a raggiungere un 6 in pagella, soprattutto grazie ai cambi e al risultato definitivo raggiunto.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini