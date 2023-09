Calabria avvisa l’Inter: «Milan arriva meglio al derby! Ora più forti»

Calabria parla in vista di Inter-Milan, primo derby della stagione che vale già la testa della classifica. Il capitano rossonero è molto fiducioso e vede una squadra che arriva alla stracittadina in condizioni migliori rispetto agli ultimi quattro confronti. Di seguito le dichiarazioni rilasciare a sportmediaset.it

CALCIO MODERNO – Davide Calabria parla di Inter-Milan, derby valevole per la quarta giornata di campionato che arriva subito dopo la prima sosta per le Nazionali: «Cambia che hai relativamente poco tempo per prepararla con tutti i giocatori, quindi sarà una grande sfida che entrambe le squadre dovranno preparare in poco tempo ma questo è il calcio moderno, nessuna novità».

POSITIVI – Calabria non intende pensare agli ultimi quattro derby persi: «Come stiamo vivendo il derby alla luce delle sconfitte dell’anno scorso? No, positivamente. Penso che sia cambiato tanto all’interno della squadra, sono positivo sicuramente, non devo pensare ad altro che a giocare una partita di calcio. Non mi piace parlare troppo presto, penso sia giusto arrivare tranquilli al derby perché è un partita che si prepara da sola».

ATMOSFERA – Calabria parla da capitano: «Se sto spiegando l’atmosfera del derby ai nuovi? Penso che lo vedranno, credo lo abbiano già capito vedendo i nostro tifosi. Devo dire che rispetto a tante altre squadre al mondo siamo davvero seguiti e supportati in modo impeccabile e penso che cornici come quella del derby ce ne siano poche nel calcio, spero se la godano. Secondo me il Milan è più forte della scorsa stagione, sono arrivati giocatori forti, funzionali al nostro gioco e che si sono inseriti alla grande».

PROTAGONISTI – Lautaro Martinez e Rafael Leao sono certamente gli uomini più attesi. Calabria spiega: «Quanto può dare Leao in un derby? Lo vedo molto più maturo, attento in qualsiasi situazione di gioco. Deve ancora migliorare perché può fare tutti i gol che vuole, ha una potenza che hanno pochi al mondo. Sono sicuro che continuerà a darci una grossa mano, queste partite si giocano insieme e questo fa la differenza ma la sua forza è un punto a favore. Lautaro Martinez? Grande giocatore, posso solo parlare bene di lui, è un top player. Sta facendo alla grande nell’Inter e ci ha messo in difficoltà. Noi osserviamo e stiamo provando quello che può limitare un giocatore del genere».

INFORTUNI PASSATI – Per finire, Calabria riavvolge il nastro e spiega perché il Milan ora arriva meglio al confronto con l’Inter: «Le assenze nei derby precedenti? È fondamentale arrivare al top della condizione, è umano che ci siano alti e bassi. L’anno scorso siamo arrivati in un momento in cui loro stavano meglio, qualche infortunio ci ha dato soluzioni in meno. Penso che stiamo arrivando sicuramente meglio rispetto alla scorsa stagione, sono super fiducioso, la squadra è pronta e vogliosa di fare e quindi non vediamo l’ora. Ovvio che vogliamo vincere, non c’è altra cosa che vogliamo. Probabilmente sarà derby per tutto l’anno, ma come è sempre stato nella storia: sono due grandi squadre che si affrontano sempre con grande rispetto e dando tutto. Che vinca il migliore».