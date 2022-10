Cabral o Kouamé contro l’Inter? Scelta fatta! La Fiorentina ci prova − Sky

Il dubbio della vigilia per Vincenzo Italiano era quello tra Cabral e Kouamé. Il tecnico sembra aver deciso a poche ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter

LA DECISIONE − Virare su Arthur Cabral o Christian Kouamé contro l’Inter? Tutte e due. Italiano ha scelto il suo attacco contro l’Inter. Sarà una Fiorentina coraggiosa e quotata all’attacco quella di questa sera contro i nerazzurri. Sia l’attaccante brasiliano che l’ex primavera, in ballottaggio fino a ieri, saranno in campo dal 1′. I viola si affideranno al solito 4-3-3 con parco offensivo composto proprio da Cabral e Kouamé in compagnia dell’argentino Nico Gonzalez. Occhio, dunque, al variegato attacco della Fiorentina che sarà un mix di forza, tecnica e velocità.