Assogna: «Correa non lo riesco a capire. Inter forte ma ho 2 domande!»

Assogna analizza la situazione in casa Inter interrogandosi su alcuni momenti non proprio esaltanti della squadra di Inzaghi. Il giornalista non convintissimo di Correa

DOMANDE − Paolo Assogna dice la sua su Correa e si interroga sul momento che i nerazzurri hanno passato: «Joaquin Correa è uno di quei giocatori che fatico un po’ a capire. Perché è un altro di questi che ogni tanto fa vedere una tecnica individuale e dei colpi formidabili però si vince con questi giocatori qua che poi spariscono per tutto questo tempo? Per quanto riguarda l’Inter in generale, è una squadra forte. Interessante capire come abbia potuto perdere quattro partite in campionato e come abbia potuto fare quelle interpretazioni difensive così passive in troppi momenti. Rivedendo certi gol presi dall’Inter con una linea difensiva così pigra ti fa pensare che a livello di mentalità qualcosa sia successo. Mi aspetto ora che l’Inter vinca delle partite consecutive». Le sue parole su Sky Sport.