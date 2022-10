De Grandis: «Calhanoglu? Bene in questo ruolo. Inter dovrebbe sfruttare…»

De Grandis analizza il nuovo ruolo occupato da Calhanoglu nell’Inter, per sopperire all’assenza di Brozovic. Il giornalista, nel corso della trasmissione “La Casa dello Sport”, individua uno dei problemi su cui dovrebbe lavorare la squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazione dell’ospite di Sky Sport 24.

POSSESSO PALLA – Stefano De Grandis, ospite di Sky Sport 24, si focalizza su uno dei giocatori dell’Inter che, nelle ultime partite, ha disputato ottime prestazioni. Il giornalista, nello studio di “La Casa dello Sport”, afferma: «Hakan Calhanoglu (vedi focus) in questo ruolo mi convince. Lui si batte anche in fase di non possesso. La caratterista negativa dell’Inter è quella di non avere squadra nessun incontrista, nessun vero ruba pallone. Non lo è Nicolò Barella, ancora meno Henrikh Mkhitaryan, e non lo è Calhanoglu. Ma quando tengono palla loro, con un passo tecnico così alto di questa mediana, possono fare un buon possesso palla. Questo diventa un grande vantaggio. Da questo punto di vista Calhanoglu davanti alla difesa, che ha una gestione del pallone molto accurata, mi piace». De Grandis espone la propria visione del gioco dell’Inter, consigliando di sfruttare al meglio la gestione del pallone.