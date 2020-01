Borja Valero tocca ancora a te! Pronto il jolly di Inter e Conte

Condividi questo articolo

Brozovic oggi ha fatto gli esami di rito dopo l’infortunio di Lecce (QUI il report medico). Il centrocampista croato salterà sicuramente la sfida in programma domenica alle 12.30 contro il Cagliari. Pronto Borja Valero

SITUAZIONE – Ancora emergenza per l’Inter a centrocampo. Questa volta a infortunarsi è stato Marcelo Brozovic nella trasferta di Lecce. Antonio Conte, con Roberto Gagliardini da valutare e Matias Vecino “out” causa mercato, è obbligato a schierare Borja Valero come vertice basso con Stefano Sensi e Nicolò Barella come mezzali. Per il centrocampista spagnolo sarà la nona presenza in questa Serie A, tutte consecutive dopo i primi 45′ in stagione disputati contro il Torino il 23 novembre dopo l’infortunio di Barella. L’ex Fiorentina è stato infatti fondamentale a dicembre per sopperire all’assenza dei due colpi del mercato estivo fuori per problemi fisici.

SOGNO POSSIBILE – La speranza di Conte e dei tifosi dell’Inter è quella però di recuperare almeno uno degli indisponibili, ma soprattutto di avere a disposizione il grande sogno di mercato Christian Eriksen (QUI le ultime).