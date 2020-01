Brozovic, infortunio in Lecce-Inter: le condizioni dopo gli esami

Brozovic ha lasciato il campo per infortunio in Lecce-Inter di domenica pomeriggio (vedi articolo). Nella giornata di oggi il centrocampista croato si è sottoposto agli esami strumentali, per capire l’entità del problema fisico. Da valutare il suo rientro in campo: da quello che filtra non sembra gravissimo. Ecco il comunicato con le condizioni.

IL COMUNICATO DELL’INTER SULL’INFORTUNIO – “Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

