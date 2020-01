Paventi: “Eriksen-Inter, nei prossimi giorni novitÃ  positive. Mourinho…”

Paventi: “Eriksen-Inter, nei prossimi giorni novità positive. Mourinho…”

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della trattativa tra Inter e Tottenham per il centrocampista danese Christian Eriksen. Ecco le ultime a riguardo

ATTESA – «Per Eriksen si aspettano novità dall’agente che è a Londra per parlare con il presidente del Tottenham. Non mi meraviglia la scelta di Mourinho (QUI le sue dichiarazioni) di convocarlo perché fino a quando un giocatore è a disposizione giusto farlo giocare. Credo però che nei prossimi giorni possano esserci delle novità positive per l’Inter». Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24” in collegamento dalla sede del club nerazzurro.