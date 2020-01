Moses, arrivo in sede Inter per firmare! Fissato...

Moses, arrivo in sede Inter per firmare! Fissato il riscatto: la cifra – Sky

Victor Moses è pronto a diventare il secondo rinforzo per l’Inter di Conte. L’esterno arriva dal Chelsea dopo il mancato arrivo di Spinazzola dopo quanto accaduto tra nerazzurri e la Roma la scorsa settimana

TUTTO PRONTO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, Victor Moses è appena arrivato nella sede dell’Inter per firmare il suo contratto con i nerazzurri. Arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Da domani si allenerà ad Appiano Gentile con Antonio Conte che lo ha fortemente voluto e i suoi nuovi compagni. Al giocatore una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione. L’ufficialità non dovrebbe però arrivare prima di domani mattina poiché manca l’ultimo documento dal Fenerbahçe con cui rinunciano al prestito del giocatore.