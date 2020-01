Zeman: “Lukaku-Lautaro Martinez? Stessi gol di Immobile. Eriksen? Servono 6 mesi”

Zeman ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. L’allenatore boemo ha quindi sottolineato cosa accadrebbe con l’arrivo del danese Eriksen in nerazzurro, ma non ha dimenticato la lotta al titolo

SERIE A – «L’Inter a parte qualche partita vinta per sbaglio si tengono lì e ci sperano allo scudetto. Nel campionato può succedere ancora tanto. Si è chiesto anche troppo a Lukaku e Lautaro? Sono lì per questo. E poi la coppia nell’insieme ha fatto gli stessi gol di Immobile».

ERIKSEN – «Sì, mi piace però giocare nel campionato italiano non è facile. Prima che si abitui al calcio italiano passeranno sei mesi quindi se deve rendere qualcosa renderà il prossimo anno. Vidal invece è già abituato a giocare nel campionato italiano, però Eriksen per me è più forte di Vidal. Bisogna vedere se può servire di più il cileno o il danese». Queste le parole di Zdenek Zeman ai microfoni di “Tutto Mercato Web”.