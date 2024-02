Bologna vuole rovinare il compleanno all’Inter: appello ai tifosi – CdS

Il Bologna prova a mettere i bastoni fra le ruote all’Inter, attesa al Renato Dall’Ara il prossimo 9 marzo. Corriere dello Sport informa sull’appello ai tifosi rossoblù.

APPELLO – Il giorno del proprio compleanno – il 9 marzo – l’Inter scenderà in campo alle 18 per la sfida di campionato contro il Bologna. L’ambiente rossoblù, però, sembra avere tutta l’intenzione di guastare la festa alla squadra di Simone Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il Centro Bologna Clubs e l’associazione Futuro rossoblù hanno lanciato un appello ai propri tifosi in vista della sfida contro l’Inter: provare a riempire il più possibile lo stadio Renato Dall’Ara di tifosi bolognesi e impedire, così, che quelli ospiti risultino più numerosi. Di seguito il messaggio delle associazioni riportato sul quotidiano: «Il Bologna sta vivendo una stagione straordinaria. Invitiamo tutti i tifosi del Bologna ad usufruire della prelazione e degli sconti riservati agli abbonati per comperare il biglietto, evitando così che si ripresenti uno stadio con una forte rappresentanza di tifosi avversari. Non permettiamolo sabato 9 marzo e mai più».

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Fogacci