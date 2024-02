Bisseck titolare in Lecce-Inter? Arriva un indizio

Yann Bisseck potrebbe essere uno dei cambi previsti da Simone Inzaghi per Lecce-Inter di questa sera. Il tedesco prenderebbe, nel caso, il posto di Benjamin Pavard. E un indizio in tal senso arriva proprio dai canali social nerazzurri.

LOCANDINA – Yann Bisseck verso una maglia da titolare per Lecce-Inter. Un indizio a riguardo arriva proprio dal profilo Twitter della società nerazzurra, che ha messo proprio il difensore tedesco in primo piano per la locandina di presentazione della sfida di questa sera. Bisseck, uomo immagine della partita, andrebbe quindi a prendere il posto di Benjamin Pavard come braccetto di destra, per permettere al francese di godere di un turno di riposo. Ma attenzione anche alla possibilità di vedere De Vrij in panchina e Pavard al centro.

Questa la locandina pubblicata dall’Inter su Twitter.