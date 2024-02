Inter, ora è il momento delle seconde linee: tempo di dimostrare

L’Inter viaggia a Lecce per una partita che sembra già mettersi in salita. Il motivo è l’emergenza nell’infermeria nerazzurra, che costringerà Simone Inzaghi a puntare sulle seconde linee. Le quali hanno finalmente l’occasione (e il dovere) di dimostrare il loro valore

EMERGENZA – Non sarà sicuramente facile la trasferta di Lecce per l’Inter, con Simone Inzaghi costretto a schierare una formazione praticamente obbligata. Le assenze certe, lo sappiamo, sono quelle di Francesco Acerbi, Marcus Thuram e di Yann Sommer. Ma anche Hakan Calhanoglu non sembra essere al meglio. Per questo il tecnico è costretto a puntare su diverse seconde linee: Emil Audero al debutto in campionato, Stefan de Vrij – che già si è dimostrato impeccabile fin qui – in difesa, uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in avanti. Se non entrambi, visto che ieri sono stati provati in coppia dal tecnico, anche se, forse, più in vista di un eventuale cambio a gara in corso. Poi i cambi in fascia, con Carlos Augusto e Denzel Dumfries a dare fiato agli instancabili Federico Dimarco e Matteo Darmian. E infine Kristjan Asllani, che potrebbe prendere il posto proprio di Calhanoglu in cabina di regia. Insomma, un Lecce-Inter che si carica di difficoltà, ma con la possibilità per le seconde linee di rendersi utili alla causa.