Bologna-Inter, trasferta ostica per prepararsi al clima di Madrid

Bologna-Inter è la prima di due trasferte complicatissime, a quattro giorni da quella di Champions League con l’Atlético Madrid. Quella delle 18 al Dall’Ara si può definire una sorta di prova generale.

VANTAGGIO DA GESTIRE – Il +15 sulla Juventus seconda rende Bologna-Inter, nel giorno del 116° compleanno del club, un minimo meno difficile. Ma solo perché non c’è l’acqua alla gola, contando il largo margine in classifica. Per il resto è più complicata del solito: al Bologna in forma strepitosa (sei vittorie consecutive) si aggiunge la Champions League, intesa come Atlético Madrid. La trasferta di mercoledì prossimo al Civitas Metropolitano porta inevitabilmente l’Inter a dover fare dei ragionamenti, perché è quella la partita da non sbagliare. Paradossalmente avere un clima caldo come quello che ci sarà oggi al Dall’Ara può essere un vantaggio, perché permetterà di non snobbare l’incontro e allo stesso tempo di ambientarsi a quello che accadrà a Madrid. Ma meglio arrivarci con un risultato positivo.

ENERGIE DA TENERE – Per Bologna-Inter Simone Inzaghi deve fare la formazione anche in ottica Atlético Madrid. Motivo per cui può stare fuori capitan Lautaro Martinez, che nei precedenti coi rossoblù non ha certo uno score memorabile. Test per Francesco Acerbi e Marcus Thuram alla prima da titolari dopo i rispettivi infortuni, da capire se ci sarà posto dal 1′ anche per Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Gli ottimi riscontri dati da chi giocava meno, compreso il grande ex Marko Arnautovic, permettono più tranquillità nelle scelte. Il Bologna cerca il terzo risultato utile su tre con la capolista (Coppa Italia compresa), l’ex Thiago Motta deve valutare le condizioni di Lewis Ferguson. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Bologna-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.