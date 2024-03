Bologna-Inter, Thiago Motta al completo studia l’undici migliore: la formazione

Il Bologna prepara l’importante sfida di campionato in casa contro l’Inter e crede sempre più al sogno qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Per farlo, Thiago Motta studia l’undici migliore da schierare per provare lo sgarbo ai nerazzurri, così come già successo in questa stagione. Di seguito le possibili scelte del tecnico rossoblù.

LE SCELTE – Il Bologna si presenta nelle migliori condizioni alla sfida casalinga contro l’Inter, non solo per quanto riguarda il fattore “casa”. Thiago Motta arriva alla sfida reduce da ben sette risultati utili consecutivi, sei sono le vittorie in particolare contro Fiorentina, Lazio e Atalanta. Il Bologna, proprio come l’Inter, è la squadra più in forma del campionato, dal punto di vista dei risultati e adesso anche dei uomini a disposizione. Proprio come per Inzaghi, saranno solo due le assenze in casa rossoblù: Soumaoro e Karlsson, unici assenti dai convocati per la partita. Ci sarà, invece, Lewis Ferguson, in dubbio fino all’ultimo. Resta incerto il suo impiego da titolare, ma anche in quel caso i sostituti non mancherebbero. Tra il 4-2-3-1 e il 4-1-4-1, i due moduli più utilizzati in questa stagione, Thiago Motta dovrebbe optare per il secondo, o almeno inizialmente. Sulla fascia sinistra Dan Ndoye è il favorito su Alexis Saelemaekers, mentre Freuler sarà l’unico mediano davanti la difesa.

Di seguito la probabile formazione del Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.