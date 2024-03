Bologna-Inter, qualità ed equilibrio. Così stasera al Dall’Ara – CdS

L’Inter scenderà in campo questa sera a Bologna: si proverà a vincere per continuare la striscia positiva di vittorie nell’anno corrente. Partita equilibrata, ricca di qualità, così come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

OSPITI – L’Inter di Simone Inzaghi è ospite in casa del Bologna di Thiago Motta, ex nerazzurro che ha segnato la storia di questo club. Bologna-Inter si prospetta come una partita bella e sorprendente, spiega il Corriere dello Sport. Sia per il Bologna, in volo dall’inizio della stagione, sia per l’Inter che nonostante si sapesse già della sua forza, non ci si aspettava tale brillantezza con un gioco entusiasmante. Potrebbe essere una partita equilibrata: da un lato l’autorevolezza dei nerazzurri non si discute, ma dall’altro lato anche lo spessore del Bologna non ha bisogno di presentazione.

QUALITÀ – Fino a un anno fa Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter traballava, mentre oggi – in pochi mesi – ecco che ti riempie gli occhi come poche volte nella storia. Se con Herrera, Mourinho o Antonio Conte l’Inter vinceva perché sapeva adattarsi, adesso l’Inter di Simone Inzaghi ha trovato una nuova via. Nelle dodici vittorie di fila in questo inizio di 2024, sono poche – scrive il Corriere dello Sport – quelle “sporche“: l’ultima con il Genoa, poi contro Verona e Fiorentina in trasferta. Le altre invece, sono state dominate. Ad oggi, ricorda il quotidiano, ci sono solo tre squadre che non conoscono la parola discontinuità. La prima è la Roma del neo-arrivato Daniele De Rossi, poi proprio l’Inter e il Bologna che scenderanno in campo questa sera nella cornice del Dall’Ara.

