Bologna-Inter dal punto di vista della continuità, sarà la partita più importante per la squadra allenata da Thiago Motta, supportata dal proprio pubblico questa sera al Dall’Ara. Simone Inzaghi e la sua Inter scenderanno in campo stasera in uno stadio sold-out e che spingerà i rossoblù verso un traguardo inaspettato fino a pochi mesi fa. Numeri da brividi allo stadio, come riportato dal Corriere dello Sport.

PRESENZA – L’Inter si prepara a scendere in campo al Dall’Ara per la delicata trasferta della 28esima giornata di Serie A. Come spiegato dal Corriere dello Sport, il Bologna – ad oggi – è il decimo pubblico per presenze nelle partite casalinghe del nostro campionato. Al Dall’Ara arrivano a seguire i rossoblu mediamente 25.072 tifosi a partita. Nelle 14 partite giocate in casa è stato superato il numero dei 350 mila spettatori complessivi. Davanti ai falsinei c’è avanti il Lecce che ha portato allo stadio 26.498 spettatori in media. Al primo posto invece, proprio l’Inter che con una media di 73.102 presenze ha superato il milione di spettatori complessivi.

BOLGIA – Quello che si troverà oggi l’Inter sarà un Dall’Ara pieno di colori rossoblù: tutto esaurito a Bologna per l’appuntamento di questa sera. L’obiettivo è ritoccare la media di presenza complessive che ha già superato quello dello scorso anno. Questa sera intanto, si aspetta una scenografia che con cartoncini alzati in maniera sincronizzati, farà da sfondo alla sfida contro l’Inter che viaggia spedita verso il ventesimo scudetto.

