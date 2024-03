VIDEO – Napoli-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Torino, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



NUOVO PASSO FALSO – Napoli-Torino 1-1 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Napoli non riesce a ottenere il terzo successo consecutivo e frena nella rincorsa alla Champions League. Nel primo tempo il Torino si salva due volte col proprio portiere Vanja Milinkovic-Savic, decisivo nel fermare Khvicha Kvaratskhelia che si era liberato al tiro da ottima posizione. La partita si sblocca al 61′, Mario Rui dalla sinistra si libera per crossare sul primo palo dove irrompe Kvaratskhelia che stavolta segna nell’area piccola. Lo squalificato Ivan Juric dalla tribuna manda subito in campo Antonio Sanabria e la mossa paga. Al 64′, un minuto dopo il suo ingresso in campo, su calcio d’angolo di Gvidas Gineitis rimpallo su André Frank Zambo Anguissa a liberare proprio Sanabria per la splendida rovesciata del pareggio. Non segnava da due mesi, ossia da Torino-Napoli 3-0 dell’andata. Poi è ancora Kvaratskhelia sfortunato, perché nel lungo recupero colpisce la traversa con Giovanni Di Lorenzo che manda la ribattuta di testa sul fondo. Punto che serve a poco al Napoli.

NAPOLI-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.