Bologna-Inter, torna il centrocampo titolare! La probabile formazione – CdS

Bologna-Inter non sarà una partita come le altre. Il risultato contro il Bologna di Thiago Motta avrà un valore relativo per la classifica per diversi motivi. Simone Inzaghi studia l’undici migliore, dopo aver mescolato negli allenamenti di giovedì e venerdì. Il centrocampo sarà titolare, ma cambieranno difesa e attacco: ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LE SCELTE – Tutto pronto per Bologna-Inter, in campo oggi alle 18 in una sfida tutt’altro che scontata, dato che si sfidano le due migliori squadre del campionato per quanto riguarda la condizione attuale e il buon momento. Il gruppo nerazzurro da ieri sera si trova già a Bologna, e per Simone Inzaghi saranno diversi i dubbi di formazione. Peraltro, stamattina non ci sarà una vera rifinitura, ma solo un risveglio muscolare. E i calci piazzati sono stati provati ieri. Ad ogni modo, in Bologna-Inter per i nerazzurri l’incertezza maggiore riguarda l’attacco. Anche in difesa ci saranno cambi, mentre il centrocampo sarà quello titolare. Torna Hakan Calhanoglu, anche lui testato così come Francesco Acerbi, prima dell’importante sfida di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid. L’alternativa Kristjan Asllani non è ancora da scartare. Ma è chiaro che, affinché il test sia significativo, Calhanoglu dovrà restare in campo almeno per 45’. Nel caso, comunque, avrà al suo fianco Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, con Davide Frattesi e Davy Klaassen pronti a subentrare a seconda delle necessità e del risultato.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Marcus Thuram, Alexis Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno