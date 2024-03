Bologna, Thiago Motta non rinuncia a Ferguson: la formazione contro l’Inter – CdS

Il lavoro svolto in settimana dal Bologna può dare buone indicazioni rispetto agli undici che Thiago Motta metterà in campo questo pomeriggio al Dall’Ara. Thiago Motta recupera a Ferguson, a cui difficilmente rinuncerà. Di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Per il Bologna la conferma tra i pali riguarda Skorupski, mentre a destra ci sarà Posch titolare nonostante in settimana si sia parlato di una possibile alternanza con De Silvestri o addirittura Beukema. Solo certezze, invece, sull’out di sinistra, con Kristiansen. Al centro della difesa Calafiori giocherà accanto a Beukema, con Lucumì pronto ad essere utile in ogni posizione difensiva, come già accaduto in diverse altre partite. A centrocampo Remo Freuler è diventato indispensabile e accanto a lui agirà più Fabbian di Aebischer. Dopo le sedute dei giorni scorsi c’è stato qualche dubbio sulla presenza di Ferguson che ha dovuto fermarsi in alcune occasioni, ma Thiago Motta difficilmente potrebbe rinunciare al suo utilizzo se non per gravi motivi. Infine, in attacco, se la certezza è quella di Zirkzee, sugli esterni in settimana sono stati alternati Orsolini, Ndoye e Saelemaekers, con il primo dirottato anche a sinistra in alcune sedute di allenamento.

Le possibili scelte di Thiago Motta per il Bologna: (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirzkee

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Fogacci