Bologna-Inter probabili formazioni 28ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Bologna-Inter in Serie A tra gli anticipi pomeridiani del sabato e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo nel giorno del 116° compleanno nerazzurro e soprattutto prima della delicata trasferta di Champions League in casa dell’Atletico Madrid. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna per la partita della 28ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 8 Freuler; 11 Ndoye, 19 Ferguson ©, 80 Fabbian, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia; 4 Ilic, 6 N. Moro, 7 Orsolini, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 S. Castro, 20 Aebischer, 21 J. Odgaard, 22 Lykogiannis, 26 Lucumì, 29 De Silvestri, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta

Diffidati: Calafiori e Saelemaekers.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Soumaoro, 10 Karlsson.

Altri giocatori: 50 Gasperini; 96 Ravaglioli.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Non manca la pretattica in casa rossoblù ma alla fine Thiago Motta dovrebbe schierare la formazione migliore, con De Silvestri, Aebischer e Orsolini inizialmente in panchina così da riproporre il 4-1-4-1. Occhi puntati soprattutto sull’ex Fabbian.

Probabili formazioni Serie A: Bologna-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 F. Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Salvo ripensamenti Inzaghi testerà dal 1′ Acerbi in difesa, Calhanoglu a centrocampo e Thuram in attacco, anche se Asllani resta in pre-allarme nel caso in cui debba iniziare davanti alla difesa prima di lasciare il campo al turco. Pavard, Dimarco e Lautaro Martinez candidati a rifiatare con Bisseck, Carlos Augusto e Sanchez favoriti al loro posto.

NB: Non perdere le ultime novità relative a Bologna-Inter di Serie A ma non solo. Tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it – sito, app e social – sempre in diretta e rigorosamente gratis.