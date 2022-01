Bologna-Inter, Dimarco senza Calhanoglu? Inzaghi riduce il turnover – CdS

Bologna-Inter, al netto delle assenze di Calhanoglu e Dzeko, Inzaghi come al solito potrebbe puntare sull’inserimento di Dimarco per avere un’alternativa al turco, ma secondo il Corriere dello Sport questa volta potrebbe non essere così.

SENZA CALHANOGLU – Bologna-Inter, Inzaghi dovrà fare a meno di Dzeko per causa Covid, e Calhanoglu perché squalificato. Quando il turco ha cominciato dalla panchina o era addirittura assente, l’unica variabile da considerare era Dimarco, in modo da avere un’alternativa quasi altrettanto efficace sui calci piazzati. Il tecnico nerazzurro, però, questa volta potrebbe aver cambiato i criteri di gestione. Inzaghi durante il filotto di partite vinte nel girone di andata, ha in qualche maniera ridotto il turn-over: uno o due cambi al massimo. Non è cambiato, invece, il ricorso alla panchina a partita in corso. Allora Dimarco potrebbe partita dalla panchina ed essere un’alternativa a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport