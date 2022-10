Bayern Monaco-Inter, scelto il calciatore che affiancherà Inzaghi alla vigilia

Bayern Monaco-Inter è l’ultimo appuntamento internazionale del 2022 nerazzurro. Alla vigilia Inzaghi come di consueto non sarà da solo in conferenza stampa. E la scelta dell’Inter per il calciatore al suo fianco stavolta appare tanto strategica quanto scontata

COPPIA DELLA VIGILIA – Chi affiancherà Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia in Germania? Risposta facile: un tedesco. Ed ecco che la scelta dell'Inter ricade su Robin Gosens, possibile protagonista anche in campo nel ruolo di quinto sinistro. La conferma arriva dal collega Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport al seguito della squadra nerazzurra.