Zazzaroni su Inter-Sampdoria: «Rapporto perverso tra club e curve! La qualità dei tifosi…»

Juventus-Inter arriva in un buon momento in campionato per entrambe le formazioni. Proprio della condizione dei nerazzurri e dei bianconeri ha parlato Zazzaroni, ospite nella trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24. Il Direttore del Corriere dello Sport ha inoltre espresso un suo pensiero sulla vicenda riguardante la Curva Nord nel netto 3-0 di Inter-Sampdoria.

DIFFERENZA TRA SQUADRE − Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del momento di Juventus e Inter e di come le due squadre si avvicinano allo scontro diretto di domenica sera: «La differenza tra Inter e Juventus è nelle prestazioni più che nella situazione in Champions League. I nerazzurri hanno recuperato la condizione fisica ottimale, tranne ovviamente per Romelu Lukaku, tornando a giocare anche un buon calcio. La Juventus no. Ed è dimostrato dai numerosi infortuni, ultimo dei quali quello di Weston McKennie. In questo momento i bianconeri sono lontani dal progetto iniziale di questa estate».

SITUAZIONE CURVA NORD − Zazzaroni ha poi espresso una sua opinione anche sulla situazione verificatasi in Inter-Sampdoria, relativa all’abbandono della Curva Nord: «Io lavoro da ormai 42 anni. Già nel 1983/84 queste cose succedevano. E continuano a succedere! C’è un rapporto perverso tra le società e le tifoserie organizzate che sottostanno a questa forma di minacce. Tranne alcuni esempi di società, come la Lazio e ultimamente la Juventus che si stanno in qualche modo ribellando, per il resto sono cose già viste. Quello che purtroppo emerge è la qualità dei tifosi che vanno in curva». Così Zazzaroni sulla Curva Nord dell’Inter ma più in generale sul tifo organizzato in Italia.