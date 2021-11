Barella con il punto interrogativo per ‘colpa’ di Vidal: il ballottaggio in Venezia-Inter – Sky

Barella vede la panchina. Anzi, no. La scelta di Inzaghi per Venezia-Inter non è ancora arrivata. Secondo quanto appreso da Sky Sport, il ballottaggio al momento prevede tre nomi per una maglia

UNA MAGLIA PER TRE – Si complicano i piani dell’Inter in vista della trasferta di Venezia. Simone Inzaghi ha ancora un paio di dubbi, che scioglierà solo domani. Uno riguarda l’attacco (vedi aggiornamento). E l’altro il centrocampo. Il tecnico nerazzurro in Venezia-Inter vorrebbe far riposare i titolari più stanchi, a partire da Nicolò Barella, ma a causa del forfait last minute di Arturo Vidal (vedi articolo) potrebbe essere costretto a cambiare idea. In ogni caso, come riportato dal giornalista Andrea Paventi per Sky Sport, Roberto Gagliardini e Matias Vecino sono pronti qualora Inzaghi decida di risparmiare Barella dal 1′. Tra i due, Gagliardini appare in vantaggio sull’uruguayano.