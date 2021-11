Dumfries scalpita ma non è il solo: le opzioni di Inzaghi per Venezia-Inter – Sky

Dumfries è pronto a tornare titolare dopo il tour de force di Darmian, sempre tra i migliori nelle ultime uscite. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi ragiona su più rotazioni alla vigilia di Venezia-Inter

CAMBIO DI COPPIA – Il possibile turnover in Venezia-Inter può verificarsi soprattutto sulle fasce. A destra scalpita Denzel Dumfries, ma lo stesso fa Federico Dimarco a sinistra. Nelle prossime ore Simone Inzaghi deciderà se far tirare il fiato sia a Matteo Darmian sia a Ivan Perisic, al momento destinati alla panchina. Secondo quanto appreso da Andrea Pavanti – giornalista di Sky Sport – anche nel reparto offensivo è previsto un avvicendamento. Davanti potrebbe tornare titolare Joaquin Correa, probabilmente al fianco di Edin Dzeko, quindi Lautaro Martinez si candida per un posto in panchina. La scelta definitiva su Dumfries e Dimarco, ma soprattutto sulla rinuncia a Lautaro Martinez dal 1′, arriverà solo a ridosso di Venezia-Inter.