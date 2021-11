Venezia-Inter, Vidal e Kolarov fuori! Quattro assenti per Inzaghi

Per Venezia-Inter non ci saranno Vidal e Kolarov. I due giocatori sono le assenze dell’ultimo momento nella squadra appena partita da Milano: queste le motivazioni raccolte da Inter-News.it.

DOPPIO STOP – Simone Inzaghi domani in Venezia-Inter non avrà Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal. Come raccolto da Inter-News.it il difensore ha accusato un risentimento muscolare, dovrà essere rivalutato fra sette-dieci giorni e quindi salterà almeno anche lo Spezia mercoledì (ore 18.30) e soprattutto la sfida da ex con la Roma (sabato 4 dicembre ore 18). Per il cileno invece semplice stato influenzale, ma per ovvie precauzioni si è deciso di non portarlo lo stesso in trasferta. Confermati i mancati rientri di Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, già reduci da problemi fisici durante la sosta.