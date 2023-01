Barella e Calhanoglu recuperati, ma per Inter-Verona di nuovo Gagliardini – CdS

Barella e Calhanoglu sono a disposizione di Inzaghi stasera per Inter-Verona. Nonostante ciò, l’allenatore sembra intenzionato a far partire dal 1′ ancora Gagliardini: è quanto afferma il Corriere dello Sport oggi in edicola.

DOPPIO RIENTRO – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno smaltito i piccoli acciacchi che li hanno tenuti fuori col Parma. Stasera per Inter-Verona sono regolarmente a disposizione e sarà Simone Inzaghi a scegliere se e quanto utilizzarli. La sensazione però è che alla fine giochi ancora Roberto Gagliardini, sempre in campo nelle ultime tre (in Serie A da subentrato) e con 120′ in Coppa Italia. Questo nonostante le sue prestazioni abbiano lasciato molto a desiderare. Il Corriere dello Sport dà Gagliardini titolare con Henrikh Mkhitaryan e Calhanoglu, che sta meglio rispetto a Barella. C’è un minimo margine di rischio, che Inzaghi vuole evitare pensando anche alla Supercoppa Italiana di mercoledì sera. Motivo per cui più Calhanoglu di Barella, che entrerebbe solo se dovesse essere necessario. La speranza è che non ce ne sia bisogno. Come motivazione data per la titolarità di Gagliardini, in scadenza di contratto al 30 giugno, c’è il fatto che “scioglie meglio il fiato” dal 1′ che da subentrato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno