Dzeko certezza Inter in attacco: ottimi numeri contro il Verona – CdS

POSTO SICURO – Edin Dzeko tornerà titolare per Inter-Verona. Mandato in campo per disperazione al 66′ col Parma, sotto 0-1, non ha segnato ma ha comunque aiutato con la sua presenza a ribaltare il risultato. Per il Corriere dello Sport la sua presenza dal 1′ è scontata sia per stasera sia per la Supercoppa Italiana col Milan di mercoledì. L’unico dubbio è legato a Romelu Lukaku, oggi lasciato fuori perché sarebbe potuto andare soltanto in panchina. Il belga non ha problemi, ma si è preferito fare un lavoro mirato al derby. Dzeko, in gol nel 2023 col Napoli, ha anche buoni numeri contro l’Hellas. Ai gialloblù ha segnato quattro volte in otto incroci, fra cui l’ultimo Inter-Verona (vedi articolo). Stasera Dzeko proverà a migliorare questo score.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno