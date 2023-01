Brozovic ancora indisponibile, le sensazioni per la Supercoppa Italiana – CdS

Brozovic è costretto ancora a rinviare il suo debutto nel 2023. Il numero 77 non ci sarà in Inter-Verona ed è da valutare in vista del derby di Supercoppa Italiana col Milan. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni sue e di Handanovic.

IN RITARDO – Marcelo Brozovic e Samir Handanovic si sono allenati ancora a parte nella giornata di ieri. I due non sono fra i convocati di Inter-Verona, alla pari di Romelu Lukaku (vedi articolo). Se il portiere non è una priorità, ormai superato nelle gerarchie da inizio ottobre da André Onana, sul centrocampista c’è qualcosa in più da dire. Il Corriere dello Sport parla di speranza di Inzaghi di poterlo avere a disposizione in Supercoppa Italiana. Anche venti minuti per Brozovic sarebbero buoni, viste le condizioni non ottimali di Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Il lavoro supplementare di questi giorni sarà utile per poterli portare in Arabia Saudita. Il minutaggio di Brozovic si potrà però capire di più col passare dei giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno