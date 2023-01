Inzaghi, il Verona prima del Milan: sfida trappola per l’Inter – TS

Simone Inzaghi ha dimostrato di essere allenatore di Coppa, ma prima del match contro il Milan c’è la sfida con il Verona di questa sera

SFIDA TRAPPOLA – Tra poco meno di una settimana ci sarà la sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Simone Inzaghi ci tiene a vincere questo trofeo. Così facendo potrebbe aggiungere una “tacca” alla sua stagione, già resa buona dall’ottavo di Champions League. Prima del match di Ryad, però, c’è la partita contro il Verona di questa sera. La sfida può rappresentare una trappola per i nerazzurri, reduci dalla faticosa vittoria contro il Parma in Coppa Italia. Il match con il Verona arriva dopo il pareggio di Monza, che ha un po’ spento l’entusiasmo in casa nerazzurra dopo la grandissima vittoria contro il Napoli. Partita quindi da non sbagliare: Inzaghi lo sa e manderà in campo la miglior formazione possibile, nonostante le assenze.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini