Barcellona, altro problema in difesa in vista Inter! Caos liste per Xavi

Oltre ai tanti problemi per gli infortuni che lasciano Xavi con una difesa decimata, un ulteriore problema arriva dalle liste. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, il Barcellona non può convocare il giovane difensore Chadi Riad – presente ieri per la partita contro il Celta Vigo – per la sfida all’Inter, a causa di un problema legato alle liste.

NON CONVOCABILE – Con i numerosi infortuni per il Barcellona in difesa, uno degli uomini su cui Xavi avrebbe voluto puntare è il promettente giovane Chadi Riad. Il difensore era presente anche ieri per la sfida contro il Celta Vigo, ma non può essere convocato per il ritorno contro l’Inter in programma mercoledì sera al Camp Nou. Riad, infatti, non ha i requisiti per poter essere registrato nella Lista B. Ovvero l’aver giocato due stagioni consecutive nel club. Il difensore, infatti, ha raccolto un’esperienza in prestito al Sabadell nella stagione 2020-21, dopo che il Barcellona lo aveva ingaggiato nella stagione 2019-20. Un’ulteriore beffa, dal momento che, in caso di registrazione nella Lista A (quella principale) avrebbe potuto essere convocato senza alcun problema.