Inter Primavera, così non va! La prima squadra non aiuta Chivu

L’Inter Primavera non riesce a vincere. Domenica è arrivata l’ennesima sconfitta, contro la Roma, dove i nerazzurri hanno perso 3-1 (vedi report). Tra i tanti motivi c’è anche la situazione della Prima Squadra che sicuramente non aiuta Cristian Chivu.

CRISI – L’Inter Primavera è in piena crisi. Gli under 19 nerazzurri sono penultimi nel Campionato Primavera 1, con soli 3 punti raccolti in sette partite. Posizione che al momento rappresenterebbe addirittura la retrocessione, dopo lo Scudetto vinto solo pochi mesi fa. In trasferta la squadra di Chivu non ha mai vinto quest’anno. La stagione è ancora lunga, ma è chiaro che questo inizio non può che preoccupare.

CAUSE – Tra i motivi di questa crisi c’è sicuramente la situazione della Prima Squadra che ha il suo peso. Le assenze dei vari Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Marcelo Brozovic hanno fatto correre Simone Inzaghi ai ripari. Senza il belga e l’argentino, contro il Sassuolo sono stati aggregati Valentin Carboni e Dennis Curatolo. Nemmeno un minuto per i due Primavera, con Curatolo il giorno dopo presente a Roma con gli Under 19 e titolare. Stessa sorte per Mattia Zanotti, ormai sempre più in orbita Prima Squadra. Chivu si trova spesso a preparare le partite senza i suoi giocatori, che si allenano con i “grandi”, per poi ritrovarseli giusto il giorno della partita.

OCCASIONI – Questa situazione sta sicuramente danneggiando l’Inter Primavera, ma può anche creare delle occasioni. Come quella data a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, che si sta prendendo il suo spazio nell’Under 19 (vedi focus). Nel match contro la Roma, la partita dei nerazzurri è cominciata dal suo ingresso in campo. Un altro aspetto da considerare è la crescita dei ragazzi spesso aggregati in Prima Squadra. Giocatori come Curatolo e Zanotti e lo stesso Aleksandar Stankovic, sebbene non abbiano ancora trovato minuti. Chiaro che rientrino principalmente nel progetto di Chivu più che in quello di Inzaghi, ma allenandosi in settimana con la Prima Squadra non possono far altro che crescere e migliorarsi. Portando parte della loro esperienza a tutta la Primavera. Per tornare a vincere serve però molto di più, la speranza è che Chivu riesca a invertire la rotta al più presto.