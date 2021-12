Ancelotti: «Real Madrid, altro esame fra tre giorni. Ora pensiamo all’Inter»

Il Real Madrid ha vinto 0-2 in casa della Real Sociedad, allungando ulteriormente in classifica nella Liga (vedi articolo). Ancelotti, oltre a parlare dell’infortunio di Benzema (vedi articolo), in conferenza stampa si proietta sul match di Champions League contro l’Inter.

DUE RISULTATI SU TRE – Al Real Madrid basterà non perdere martedì (ore 21) al Bernabéu contro l’Inter per chiudere al primo posto nel Gruppo D di Champions League, in uno scontro diretto fra squadre già qualificate agli ottavi di finale. Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sulla Real Sociedad, ne parla: «Stasera vittoria di una squadra che lotta per vincere, che lo sta facendo bene. Siamo in un buon momento, però conosco molto bene il calcio e abbiamo un altro esame fra tre giorni dove può cambiare tutto. Stiamo facendo bene nella Liga ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita contro l’Inter».