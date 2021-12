Real Madrid, vittoria macchiata dall’infortunio di Benzema prima dell’Inter

Real Sociedad-Real Madrid, sfida di Liga, è stata disputata all’Estadio Municipal de Anoeta. Il match si è concluso sul punteggio di 0-2 per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League.

TRE PUNTI E PREOCCUPAZIONE – In attesa di sfidare l’Inter nell’ultimo turno del Gruppo D di Champions League con in palio il primo posto del girone, il Real Madrid affronta la Real Sociedad in trasferta. La squadra di Carlo Ancelotti perde subito Karim Benzema per un infortunio muscolare che lo costringe a lasciare il campo al 17′ (vedi articolo). Il primo tempo di chiude sullo 0-0. Al 47′ Vinícius Júnior apre le marcature con un destro dal cuore dell’area dopo una sponda di Luka Jovic. Lo stesso attaccante serbo raddoppia al 57′ con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra. La partita si chiude sul punteggio di 0-2 per le merengues, che salgono così a 39 punti in classifica. L’attenzione del club madrileno è ora rivolta alle condizioni di Benzema, in vista dei match contro l’Inter e l’Atletico Madrid.