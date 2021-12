Ordine ‘dimentica’ il passato: «Calhanoglu, picco di gol mai toccato prima»

Ordine non è mai stato tenero verso Calhanoglu, da quando il turco ha lasciato il Milan per l’Inter a parametro zero. Via Twitter il giornalista commenta il gol Olimpico contro la Roma.

IL DATO – Franco Ordine fa notare una situazione dopo Roma-Inter. “Hakan Calhanoglu in gol dalla bandierina: nessuno della Roma sul primo palo, palla sotto le gambe di Rui Patricio. Cinque gol del turco, un picco mai toccato prima”. In realtà i cinque gol di Calhanoglu in quattordici giornate di Serie A non sono certo il suo massimo. Su tutto il campionato ne aveva fatti sei col Milan nel 2017-2018 e nove nel 2019-2020, così come col Bayer Leverkusen sei nel 2014-2015 e 2016-2017 nonché undici con l’Amburgo nel 2013-2014 e diciassette col Karlsruher nel 2012-2013.