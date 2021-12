Prima Pagina IN Edicola: l’Inter seconda schianta la Roma, Dzeko padrone!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Doppio sorpasso. L’Atalanta passa al Maradona (2-3), avanza e favorisce le milanesi. Gasperini batte il Napoli, il Milan va in testa con il 2-0 alla Salernitana. L’Inter schianta la Roma (0-3) ed è seconda: l’ex Dzeko da padrone.

TUTTOSPORT

Che Dea! Che Inter! L’Atalanta ribalta il Napoli, centra la quinta vittoria di fila e consente al Milan di schizzare in vetta mentre l’Inter dilaga a Roma ed è seconda. Corsa scudetto entusiasmante: quattro squadre in quattro punti.