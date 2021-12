Benzema salta Real Madrid-Inter! L’annuncio di Ancelotti

Benzema non ci sarà in Real Madrid-Inter di Champions League martedì sera al Santiago Bernabéu. L’annuncio arriva direttamente da Ancelotti, dopo l’infortunio che ha portato al cambio il francese (vedi articolo).

ASSENZA PESANTE – In Real Madrid-Inter i blancos dovranno fare a meno di Karim Benzema, in un match dove avranno due risultati su tre per il primo posto nel Gruppo D di Champions League. In conferenza stampa Carlo Ancelotti annuncia: «Benzema ha avuto un problema fisico all’inizio della partita. Gli dava fastidio, non ha voluto forzare e l’ho sostituito. Nei prossimi giorni lo valuteremo, non credo che potrà giocare martedì in Champions League ma proveremo a riaverlo domenica prossima. Chi al suo posto? Luka Jovic è un buon attaccante, anche Mariano Diaz».