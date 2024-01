Analisi tattica Napoli-Inter (0-1): Sanchez valorizza il piano B di Inzaghi

Analisi tattica di Napoli-Inter, terminata 0-1 grazie all’ennesimo gol decisivo del capitano Lautaro Martinez in pieno recupero. Inzaghi a Riad cala il super-tris pur soffrendo non poco l’ottimo Napoli di Mazzarri. Decisivo il cambio modulo in superiorità numerica. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della Finalissima di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter di Inzaghi

PREPARAZIONE – L’assenza di Alessandro Bastoni scombina i piani di Simone Inzaghi, che ripropone Stefan de Vrij al centro della difesa ma soprattutto Francesco Acerbi braccetto sinistro. Una modifica che complica l’impostazione dell’Inter dal basso e soprattutto l’uscita palla al piede in favore di una copertura maggiore. Al contrario, il 3-4-3 schierato da Walter Mazzarri è talmente offensivo da spiazzare non solo Inzaghi nella doppia fase di gioco. Il Napoli prende il totale controllo del campo con l’obiettivo di limitare l’Inter reparto per reparto, uomo per uomo. Una sorta di partita specchiata votata più all’annullamento del gioco altrui che alla ricerca dell’uomo in più. Una strategia che funziona per tutto il primo tempo, soprattutto nel primo quarto d’ora, per poi scemare man mano nei due terzi successivi. L’Inter fatica a costruire ma soprattutto a portare a termine l’ultimo passaggio. Errori tecnici a tratti imbarazzanti sia al passaggio sia soprattutto al cross. L’unica vera occasione è il gol giustamente annullato a Lautaro Martinez per evidente fuorigioco di Marcus Thuram, a dir poco fuori dalla partita. La prima frazione nerazzurra in Napoli-Inter è l’esatto opposto di ciò che si è visto in Inter-Lazio venerdì: la squadra di Inzaghi appare spaesata e già senza energie. Lo 0-0 non promette nulla di buono.

Analisi tattica Napoli-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre senza modifiche ma si notano le prime differenze rispetto all’avvio della partita. Il Napoli risulta più stanco e non in grado di reggere tutta la partita sui ritmi pensati ma anche l’Inter non mostra margini di miglioramento nella gestione della palla. La partita cambia dopo un’ora, quando l’espulsione di Giovanni Simeone per doppio giallo cambia tutta l’inerzia. E ciò convince Inzaghi a mettere mano alla formazione iniziale, seppur con due staffette che non servono a cambiare il sistema di gioco. L’approccio è più offensivo, però. Inizia una partita a senso unico fatto di traversoni in area e tentativi di sfondare il muro azzurro, preparatissimo nel rispedire al mittente ogni attacco. Si gioca solo nella metà campo del Napoli, che può colpire solo in contropiede. A 10′ dalla fine Inzaghi decide di giocare il jolly del cambio modulo, passando al 4-3-1-2 con Alexis Sanchez alle spalle delle due punte. Ed è la mossa vincente. La qualità del cileno tra le linee si vede subito e permette all’Inter di iniziare ad attaccare anche dalla destra, fascia per niente sfruttata per tutta la partita. Dopo diversi tentativi, l’intuizione di Sanchez libera Benjamin Pavard per l’assist vincente che Lautaro Martinez non può proprio sprecare. Nei minuti residui di recupero Inzaghi si copre con Yann Bisseck tornando al 3-5-2 che è più che altro un 5-3-1-1 con baricentro bassissimo. Basta questo per portare a casa un’altra Supercoppa Italiana: il piano B tattico di Inzaghi va a segno. Grande merito va dato all’ottimo Napoli di Mazzarri, che complica la vita all’Inter ma non può durare più di un’oretta.

