Inzaghi: «Barella non doveva farsi ammonire, ma ci sta lavorando»

Prima conferenza stampa da record della Supercoppa Italiana per Inzaghi, dopo aver vinto il trofeo per la quinta volta nella sua storia. Il commento del tecnico dopo Napoli-Inter 0-1.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Napoli-Inter.

Un ricordo di Gigi Riva.

Grandissimo calciatore, ma soprattutto grandissimo uomo. Lascerà un grande vuoto a tutti quanti.

Lautaro Martinez da Pallone d’Oro?

Per quanto riguarda Lautaro Martinez deve continuare in questo modo. Chiaramente ha fatto sei mesi ottimi, aiutato dai suoi compagni. È un leader, un capitano, ne ho parlato con lui e deve continuare.

Ha avuto modo di parlare con Barella di questo? Per lui è stata una serata inevitabilmente particolare.

Ne ho parlato a fine primo tempo, purtroppo anche lui ha saputo questa notizia. Doveva cercare di non farsi ammonire, ci sta lavorando molto bene però purtroppo stasera è stato ammonito. Però andiamo avanti, abbiamo vinto la coppa e siamo contenti.

Inzaghi, è diventato l’allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Italiana. È come aver tolto un peso?

Diciamo che non è che ci siamo tolti un peso: non sapevamo come sarebbe potuta andare. Solitamente le finali si preparano con più calma, con sei-sette giorni: stavolta avevamo giocato un giorno dopo il Napoli, avevamo speso energie e avevamo fatica. Chiaramente abbiamo incontrato i campioni d’Italia, a cui vanno i complimenti per aver fatto una grande partita. Quando sono rimasti in dieci si sono difesi, però la mia Inter ha fatto una grande partita: non ricordo una parata di Sommer. Abbiamo cambiato modulo, bene i subentrati e quando abbiamo esultato per lo 0-1 ho pensato che sarebbero arrivati palloni negli ultimi minuti: ho messo Bisseck che è stato importantissimo uguale.

Cosa cambia ora per la corsa in Serie A?

Per quanto riguarda lo scudetto noi sappiamo qual è la nostra corsa e cosa abbiamo fatto fino a ora. Abbiamo due grandi concorrenti che stanno viaggiando a un livello altissimo come l’Inter, quindi dovremo essere bravi a fare altri sei mesi come gli altri sei. Per quanto riguarda i tifosi qui in Arabia Saudita sono tantissimi e sono contento siano felici, poi si sono aggiunti anche quelli da Milano: penso sia bella la dedica dei ragazzi ad andare a esultare tutti sotto il settore.

Inzaghi, come ha visto i novanta minuti del match?

È stata una partita non semplice. Non dimentichiamo che avevamo di fronte i campioni d’Italia: ho fatto i complimenti a loro perché hanno lottato dall’inizio alla fine. Hanno perso una finale al 91′ ed è chiaro che ci sia delusione, poi i miei ragazzi sono stati bravi a interpretarla e alla fine abbiamo trovato un gol con grande merito che ci permette di vincere un trofeo importante.