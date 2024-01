Napoli-Inter 0-1, statistiche: i numeri spengono inutili polemiche

L’Inter si ripete, lo stesso fa il suo allenatore. L’Inter vince, ancora una volta, la Supercoppa Italiana. Lo fa contro un Napoli ben messo in campo nel primo tempo, ma nel secondo tempo fanno la differenza i tanti tiri in porta e il dominio nel possesso del pallone. Di seguito le statistiche della partita.

LE STATISTICHE – Fa fatica l’Inter nei primi minuti: il gioco bello e pulito, anche spettacolare, inizia a sbocciare solo dopo un quarto d’ora. Brilla per un periodo, l’Inter, ma non è abbastanza incisiva per sorprendere Gollini. Manca precisione, negli ultimi tocchi e nelle conclusioni. Ed è così anche la ripresa, che inizia con una girandola di ammonizioni che, di fatto, cambiano il corso del match. Tra il 10′ e il 15′, infatti, Simeone rimedia due cartellini gialli, lasciando in 10 il Napoli. Da quel momento l’Inter domina ancor di più la partita, realizzando tre volte i tiri realizzati dal Napoli, ma resta imprecisa. Zero occasioni da gol per i partenopei, che prendono solo una volta lo specchio della porta.