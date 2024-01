Analisi tattica Inter-Verona (2-1): Inzaghi la risolve col piano B nel caos

Analisi tattica di Inter-Verona, terminata 2-1 dopo una serie di episodi che definire clamorosa è riduttivo. L’Inter di Inzaghi festeggia il “titolo” di campione d’inverno dopo il rischio beffa. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Fine degli esperimenti in casa Inter, dove Simone Inzaghi opta per tutti i titolari a disposizione, eccezion fatta per Federico Dimarco non ancora al meglio dopo l’infortunio. La qualità dell’Hellas Verona non facilita la costruzione della manovra nerazzurra, che risulta molto complicata. L’Inter non riesce a fare la partita e rischia di andare sotto. Aggressività, fame, freschezza, rapidità e tecnica sono tutte dalla parte gialloblù nei primi minuti di gioco. Le migliori azioni dell’Inter si sviluppano centralmente, in verticale, con ripartenze veloci che spiazzano la difesa del Verona. Molto meno sfruttate le corsie laterali, dove la spinta non manca ma l’ultimo passaggio (il cross in mezzo…) sì. Il vantaggio firmato Lautaro Martinez è figlio di una bellissima azione corale che si sviluppa proprio centralmente. Gran merito va dato alle mezzali di Inzaghi, che trasformano le azioni da difensive in offensive, allargando all’occorrenza il gioco sulle fasce. Questo l’unica giocata sul povero spartito nerazzurro, che non appare per niente esaltante: Inter-Verona 1-0 dopo un tempo approcciato così male è un gran risultato.

Analisi tattica Inter-Verona: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica a inizio ripresa e non cambia la musica. Dopo il raddoppio di Lautaro Martinez, giustamente annullato per fuorigioco di Francesco Acerbi in assistenza, l’Inter sembra giocare con il freno a mano tirato. Anche dopo i primi avvicendamenti decisi da Inzaghi dopo un’ora. Il termine più adatto per giudicare la prima prestazione dell’anno offerta a San Siro è: superficialità. A 15′ dalla fine la doccia fredda arriva dal piede di Thomas Henry, che sfrutta benissimo buchi e dormite collettive in area di rigore. Persa ogni certezza, Inzaghi si affida al piano B con l’ultimo slot di cambi: l’Inter improvvisa un 4-3-1-2, che è la trasformazione del 3-4-1-2 con Alexis Sanchez a fare da raccordo tra centrocampo e attacco ma senza rinunciare alle mezzali in favore di un paio di esterni in più. Scelta rivelatasi azzeccata nella confusione, visto quello che succede in pieno recupero. Traversa di Alessandro Bastoni (92′) prima del gol di Davide Frattesi (93′) ed espulsione di Darko Lazovic (’95). Tutto ciò prima del palo colpito da Henry su rigore (100′) assegnato dal VAR. Una partita folle, approcciata male e gestita peggio dall’Inter, che non riesce né a trovare il 2-0 né a controllare il 2-1 in tranquillità. Per questo i tre punti che valgono il “titolo” di campioni d’inverno valgono molto di più: il 2-1 di Inter-Verona fa più bene alla testa che alla classifica dell’Inter oggi. Una vittoria (scacciacrisi?) per il morale.

NB: Clicca qui per leggere anche l’analisi tattica sulle partite precedenti dell’Inter di Inzaghi.