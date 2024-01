Marelli confuso: «Arnautovic trattiene Magnani! Bastoni antisportivo»

L’Inter ha battuto il Verona a San Siro 2-1 non senza difficoltà e le solite immancabili polemiche arbitrali. Un finale concitato tra la prima in classifica e i veneti con tanto di rigore assegnato al 100′ ma ciò che fa discutere maggiormente è il gol vittoria di Frattesi per un precedente contatto tra Bastoni e Duda. Marelli su DAZN non ha dubbi: la rete era da annullare

TRATTENUTA CHE NON ESISTE – L’Inter ha battuto il Verona a San Siro consolidando la prima posizione in classifica. Sono tre gli episodi arbitrali analizzati da Luca Marelli, a iniziare dal fallo chiesto dai nerazzurri sulla rete dell’1-1 gialloblù dove l’ex arbitro vede una misteriosa trattenuta di Marko Arnautovic: «Iniziamo dalla rete del Verona che è stata convalidata dopo un veloce check del VAR per un contrasto tra Magnani e Arnautovic. L’Inter chiede un fallo ma il fallo non c’è perché anche Arnautovic tiene la maglia di Magnani. Quindi il gol è regolare. Il check è durato anche poco perché è evidente che si tratti di un contrasto dove entrambi si trattengono».

ANTISPORTIVO – Marelli analizza poi la gomitata di Alessandro Bastoni poco prima del gol vittoria di Davide Frattesi: «Il secondo episodio riguarda il gol vittoria dell’Inter perché rimane a terra Duda dopo un contatto con Bastoni che rifila una gomitata non pesante e mai da cartellino rosso, ma è certamente fallo e da questo punto di vista mi aspettavo un on-field review. Ci sarebbe stato calcio di punizione per il Verona e ammonizione per comportamento antisportivo di Bastoni».

CERTEZZE – Marelli sull’ultimo episodio, ovvero il rigore assegnato al Verona e fallito da Thomas Henry, ovviamente non ha alcun dubbio: «Per l’ultimo episodio, vale a dire il rigore assegnato al Verona, vale il concetto di chi arriva prima ha ragione. Magnani anticipa Darmian che prende il piede destro dell’avversario. Il calcio di rigore è ormai codificato per questo tipo di episodi. Tra l’altro al momento della battuta Sommer aveva il piede destro sulla linea e quindi non ci sarebbero stato gli estremi per la ripetizione».