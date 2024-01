Carboni tocco dolce e raddoppia in Frosinone-Monza: classe!

Valentin Carboni ha segnato il gol del raddoppio in Frosinone-Monza, gara in corso allo Stirpe. Il giocatore in prestito dall’Inter mostra tutta la sua classe.

GOLAZO − La classe non è acqua: gol elegantissimo di Carboni. Il suo secondo in campionato dopo quello alla Juventus. Il giocatore argentino in prestito dall’Inter ha raddoppiato in Frosinone-Monza. Palla rubata a centrocampo, servizio per Mota, che gli ridà bene il pallone e poi con un dolce pallonetto il classe 2005 ha battuto Turati.