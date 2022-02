Altobelli: «Lautaro Martínez, domani per ripartire. Triplete italiano? Si può»

L’Inter domani affronta il Milan nel derby di andata di Coppa Italia valido per le semifinali. I nerazzurri vogliono cancellare il mese di febbraio nerissimo e per farlo hanno subito l’occasione giusta. Intanto, intervistato da Tuttosport, ecco il pensiero di un grande ex nerazzurro: Alessandro Altobelli.

DERBY – L’Inter ha bisogno di aprire il mese di marzo con una vittoria. I nerazzurri non vivono un grande periodo, anzi, il mese di febbraio è stato terribile. Ecco il pensiero di Altobelli. «Il campionato è una cosa a parte, ora chi passa va in finale. E’ sempre bello e un grande obiettivo vincere una coppa. Sono sicuro che l’Inter covi un po’ di sana voglia di rivalsa dopo l’1-2 in Serie A. Quella è stata proprio la partita che dimostra cosa possa essere un derby: l’Inter aveva dominato per 70 minuti e poi il Milan ha vinto la partita. Nel momento di un piccolo calo, ecco che ne approfittano gli avversari, per avere la meglio devi giocare 100 minuti al massimo delle capacità».

RILANCIO – Inter e Milan hanno due grandi rose. I nerazzurri però, secondo Altobelli, hanno un nome più grande degli altri. «Ci sono tanti calciatori forti: Barella, Brozovic, Perisic, Calhanoglu e Dzeko da una parte, Leao, Diaz, Hernandez e Kessie dall’altra. Ma se devo spendere solo un nome per ciascuna squadra dico Lautaro Martínez e Giroud. Per l’argentino sarebbe l’occasione giusta per ripartire, mentre il francese è uno che c’è sempre nelle partite importanti, anche se spero che i difensori nerazzurri abbiano capito come fermarlo».

PRONOSTICO – Infine, un pronostico per la sfida. «Prevedo una sfida con tanti gol, difficilmente un derby finisce 0-0. Qualora la squadra di Inzaghi avesse la meglio, potrebbe essere una molla caricante per il proseguo della stagione. Se sogno un Triplete italiano? Le possibilità sulla carta ci sono…».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna