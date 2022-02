Sconcerti: «Inter ha avuto un crollo perché ha perso una sicurezza»

Mario Sconcerti ha parlato delle squadre che stanno occupando i primi posti in classifica in Serie A, tra cui anche dell’Inter.

CROLLO – Queste le parole su TMW Radio da parte di Mario Sconcerti sulle prime squadre in classifica nel campionato di Serie A dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico. «Adesso gli azzurri sono in testa. Sia la Lazio che il Napoli hanno fatto una buona partita, sinceramente pensavo ad un pareggio. Prendere gol al 94’ è una seccatura. Si sta avvicinando la Juventus che potrebbe insidiare le prime. Non credo nello scudetto, ma la Juve mette ansia a tutti. Io non credo che si possano fare paragoni tra gli impegni europei e il campionato italiano. Quella in Europa è un’avventura finita per il Napoli, mentre nel campionato italiano gli azzurri possono dire la loro. L’Inter ha avuto un crollo perché ha perso la sicurezza di essere immortale. La partita con il Liverpool l’ha ridimensionata molto».